Konya geri sayıma geçti
Tam kadro çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor, kupada konuk edeceği Ümraniye için hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar
Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 00:08
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde son çalışmasını gerçekleştiren yeşil-beyazlılar, çeyrek finale giden yolda eksiksiz sahaya çıkacak. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten kaptan Ali Çamdalı, "Kupada hedefimiz final oynamak. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Ümraniye maçının da kolay olacağını düşünmüyorum. Oyun disiplininden kopmadan mücadele edeceğiz" dedi.
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