Kasımpaşa pusuya yattı!
Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar
Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 00:10
Sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçı için hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa geri sayıma geçti. Kupada çeyrek final vizesi almayı hedefleyen lacivert-beyazlılar, dün teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde son idmanını yaptı. Kemerburgaz'daki kulüp tesislerinde maç saatini beklemeye başlayan Kasımpaşa'da eksik bulunmuyor.
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