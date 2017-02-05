 Kasımpaşa pusuya yattı! - Türkiye Kupası - 5 Şubat 2017 Pazar

Kasımpaşa pusuya yattı!

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Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar

Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 00:10

Sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçı için hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa geri sayıma geçti. Kupada çeyrek final vizesi almayı hedefleyen lacivert-beyazlılar, dün teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde son idmanını yaptı. Kemerburgaz'daki kulüp tesislerinde maç saatini beklemeye başlayan Kasımpaşa'da eksik bulunmuyor.

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