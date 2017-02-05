Galatasaray’a sakatlık şoku
3. dakikada Sneijder, devre arasında Carole, 51’de de Selçuk oyundan alındı.
Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar
Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 00:38
Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlıklar nedeniyle 51. dakikada 3 oyuncu değişiklik hakkını da kullanmak zorunda kaldı. 3. dakikada Sneijder'le başlayan kabus, devre arasında Carole ile devam etti. 51'de de Selçuk İnan sakatlar kervanınan katıldı.
SNEİJDER 3 MAÇ KAÇIRDI
Sağ üst ön adalesinde çekme olan Sneijder yerini Josue'ye bırakırken bu sezonki 12. sakatlığı oldu. Hollandalı sakatlıklar nedeniyle 3 maç kaçırdı ve tam 18 gün sahalardan uzak kaldı.
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