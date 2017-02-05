Galatasaray’a sakatlık şoku

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlıklar nedeniyle 51. dakikada 3 oyuncu değişiklik hakkını da kullanmak zorunda kaldı. 3. dakikada Sneijder'le başlayan kabus, devre arasında Carole ile devam etti. 51'de de Selçuk İnan sakatlar kervanınan katıldı.



SNEİJDER 3 MAÇ KAÇIRDI

Sağ üst ön adalesinde çekme olan Sneijder yerini Josue'ye bırakırken bu sezonki 12. sakatlığı oldu. Hollandalı sakatlıklar nedeniyle 3 maç kaçırdı ve tam 18 gün sahalardan uzak kaldı.