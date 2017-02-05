Fenerbahçe çeyrek finalde

Vodafone Arena'daki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı nedefleri kesti. Satranç müsabakalarını aratmayan akıl oyunlarının oynandığı karşılaşmada Dick Advocaat'ın Fenerbahçe'si, Şenol Güneşli yenilmez Beşiktaş'ı dize getirmeyi başardı ve kupada final yürüyüşünü sürdürdü.

ATV'den şifresiz yayınlanan maçtan Van Persie'nin tek golüyle 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler adını çeyrek finale yazdırırken, Beşiktaş'ın Vodafone Arena'daki 18 maçlık namağlup ünvanını da söktü.



İŞTE ROBİN VAN PERSİE'NİN TURU GETİREN GOLÜ



BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk yarı golsüz tamamlandı.Gergin geçen mücadelenin 41. dakikasında Fenerbahçeli Van Persie ile Beşiktaşlı Tosic söz dalaşına girdi. Tosic'in hareketi sonrasında Van Persie yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık kırmızı kartını çıkardı.

Kırmızı kartın ardından bazı taraftarlar sahaya girmek istedi ancak güvenlik güçleri engel oldu. Bu arada ilk yarıyı bitiren düdüğün ardından iki takım oyuncuları arasında tünel girişinde gerginlik yaşandı.



VAN PERSİE AVLADI

Fenerbahçe karşılaşmanın 71. dakikasında Robin Van Persie'nin golüyle eşitliği bozdu. Ani gelişen Fenerbahçe atağında Jeremain Lens'in sağ çaprazdan yerden ortasına arka direğe hareketlenen Robin Van Persie ayağının içiyle boş kaleye ağlara gönderdi. Fenerbahçe bu golle sahadan sahadan 1-0 galip ayrıldı ve çeyrek finale adını yazdırdı.



KURA ÇEKİMİ 7 ŞUBAT'TA

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final müsabakalarının kura çekimi, 7 Şubat Salı günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi saat 13.00'te başlayacak.

Kura çekimine Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa seri başı olarak katılacak. Bu takımlar, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Akhisar Belediyespor ve Sivasspor ile eşleşecek.

Çeyrek ve yarı final maçları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak.