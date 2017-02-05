Emre’ye yoğun tedavi

Medipol Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu karşılaşma öncesi kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Isınma esnasında sağ ayak bileğinde ağrı hisseden milli yıldız, ayakkabısını çıkartıp sağlık heyetini çağırdı. Yapılan kısa tedavinin ardından Emre Belözoğlu ısınmaya devam etti ve maçta formasını giydi.