 Emre’ye yoğun tedavi - Türkiye Kupası - 5 Şubat 2017 Pazar

Emre’ye yoğun tedavi

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Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar

Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 00:40

Medipol Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu karşılaşma öncesi kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Isınma esnasında sağ ayak bileğinde ağrı hisseden milli yıldız, ayakkabısını çıkartıp sağlık heyetini çağırdı. Yapılan kısa tedavinin ardından Emre Belözoğlu ısınmaya devam etti ve maçta formasını giydi.

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