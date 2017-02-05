 "Bunun hesabını soracağız" - Türkiye Kupası - 5 Şubat 2017 Pazar

"Bunun hesabını soracağız"

Fenerbahçe'nin deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendiği karşılaşmada oynanan futboldan çok sahada yaşanan kavga konuşuldu.

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Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar

Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 22:50

Vodafone Arena'daki karşılaşmanın devre arasında iki takım futbolcuları ve teknik heyet birbirine girdi. Bu sırada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin Danimarkalı futbolcusu Simon Kjaer'in boğazını sıktı.

Bu görüntüler sarı-lacivertli taraftarları sinirlendirirken, karşılaşma sonunda Fenerbahçe Yöneticisi İlhan Ekşioğlu "Bunun hesabını soracağız" dedi.

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