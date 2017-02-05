Vodafone Arena'daki karşılaşmanın devre arasında iki takım futbolcuları ve teknik heyet birbirine girdi. Bu sırada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin Danimarkalı futbolcusu Simon Kjaer'in boğazını sıktı.



Bu görüntüler sarı-lacivertli taraftarları sinirlendirirken, karşılaşma sonunda Fenerbahçe Yöneticisi İlhan Ekşioğlu "Bunun hesabını soracağız" dedi.



