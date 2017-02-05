"Birden bağırmaya başladı..."

Fenerbahçeli Simon Kjaer Beşiktaş maçının ardından A Spor'a konuştu.



"İlk yarıda iyi bir performans sergileyemedik. Top ayağımızdayken çok fazla hata yaptık. Rakibimizin 10 kişi kalması oyunu tamamen etkiledi. Bu dakikadan sonra ikili mücadelelerde daha serttik ve oyuna ağırlık koyduk. Belki ligde bizden eksik olan buydu. Takımım adına önemli bir galibiyetti. Bu akşam aldığımız sonuç güzel bir sonuç.



"DEVRE ARASI NELER KONUŞULDU?"

"Kafamızı sakin tutmamız ve saha içinde kalmamız gerektiğini söyledi hocamız. Dediğim gibi ilk yarıda iyi değildik ama ikinci yarıda daha kompakt oynadık. Zorlu bir mücadeleye hazır olmamız gerekiyordu ve biz de bunu yaptık."



ŞENOL GÜNEŞ İLE YAŞADIKLARINI ANLATTI

"İçeriye girerken Robin'e bir şeyler söylüyordu. Ben Robin'in önüne geçince bağırmaya başladı. Ben biraz saygı göster dedim. Sonra Türkçe bir şeyler söyledi ama anlamadım. Sonra ikinci yarının ardından elimi uzattım ona ama sıkmadı. Ben hiçbir şekilde saygısızlık etmedim."