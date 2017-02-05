Beşiktaş 10 kişi kaldı

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 41. dakikasında Beşiktaş ceza sahasının hemen dışında Van Persie ile bir pozisyonda karşı karşıya kalan Dusko Tosic, Van Persie'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyun dışına atıldı!

Van Persie ile yaşadığı tartışma sonrasında kırmızı kart gören Dusko Tosic adeta çılgına döndü ve Van Persie'ye büyük tepki gösterdi. Uzun bir süre sahadan çıkmayan Tosic'i takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

Tosic'in Van Persie'ye yaptığı hareketi ve gördüğü kırmızı kartı yorumlayan Erman Toroğlu, "Maçın hakemi maçın başından bu yana göstermediği sarı kartlardan dolayı bu olaya zemin hazırladı. Şimdi artık Fenerbahçe'den oyuncu eksiltmeye çalışacak. Bu hakem eski hakem. Van Persie cin gibi oyuncu, Tosic'i avladı ve zorla Tosic'e kırmızı kart göstertti" dedi.