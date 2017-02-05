Belözoğlu’na ‘ıslıklı’ tepki!
Başakşehirli taraftarlar Emre Belözoğlu’nu maç öncesi tribüne çağırarak destekleyince sarı-kırmızılı taraftarlar Emre’yi protesto etti
Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar
Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 00:48
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir deplasmanına çıkan Galatasaray'ı desteklemeye gelen taraftarlar, Emre Belözoğlu'nu protesto etti. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip Başakşehirli taraftarı Emre Belözoğlu'na çağırıp destek verdi. Bu tezahürat Galatasaray taraftarını kızdırdı. Sarı-kırmızılı tribünler de bu anlarda Emre Belözoğlu'na ıslıkları ile tepki gösterdi.
TÜM OYUNCULAR ÇAĞIRILDI
Öte yandan G.Saray taraftarı maç öncesinde sarı-kırmızılı takımı tribüne çağırdı. Oyuncular da bu talebi geri çevirmeyerek deplasman tribününde yer alan taraftarını selamladı.
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