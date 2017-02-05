Alem derbi görsün

Futbolseverler bu gece büyük bir meydan okumaya tanıklık edecek. Lig lideri Beşiktaş'la dördüncü sıradaki Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde güçlerini çarpıştıracak. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak derbiyi kazanacak ekip çeyrek finale yükselecek. Kartal, yeni stadında oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı Beşiktaş seriyi sürdürmek, F.Bahçe ise rakibini ilk kez yıkmak istiyor.Saat 20.30'da oynanacak derbi karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Vodafone Arena'daki dev kapışma, ATV ekranlarından HD kalitesinde naklen yayınlanacak.



Kazanan taraf, çeyrek finale çıkacak. Normal sürede ve uzatmalarda eşitlik bozulmazsa, turu geçen takımı penaltılar belirleyecek. Ezeli rakibine kupada 34 yıldır yenilmeyen Kara Kartal'ın yeni stadında şimdiye kadar bileği bükülmedi. Kanarya ise ilk kez ayak basacağı Vodafone Arena'da bir ilki başarmak istiyor. Tribünlerde 2 bin de Fenerbahçeli taraftar yer alacak.



NEFESLER TUTULDU

Türkiye'de nefesler tutuldu, tüm gözler Dolmabahçe'ye çevrildi... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Vodafone Arena'da saat 20.30'da başlayacak olan ve atv'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada, iki büyük takımdan biri kupaya veda edecek. Dev maçı FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak derbiyi kazanacak ekip çeyrek finale yükselecek. Normal sürede eşitlik bozulmazsa, 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma bölümü oynanacak. Uzatmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamazsa, çeyrek finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.



EVİNDE RAKİPLERİNE ACIMIYOR

Türkiye Kupası'nda 34 yıldır F.Bahçe'ye geçit vermeyen Beşiktaş, Vodafone Arena'da resmi maçlarda yakaladığı yenilmezlik serisine de güveniyor. Vodafone Arena'da seyircisinin desteğini de arkasına alarak müthiş bir atmosfer yaratan Beşiktaş, lig, kupa ve Avrupa olmak üzere oynadığı 18 resmi karşılaşmada 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. İki takım Vodafone Arena'da ilk kez karşı karşıya gelirken; Beşiktaş, rakibini mağlup ederek hem kupada çeyrek finale yükselmek hem de galibiyet serisini sürdürmek, F.Bahçe ise Beşiktaş'ı yenerek ezeli rakibinin Vodafone Arena'daki yenilmezliğine son vermek istiyor.



Beşiktaş, Bursaspor maçıyla birlikte açılışını yaptığı Vodafone Arena Stadı'ndaki 18 resmi maçın tamamında rakiplerine gol atarken (toplam 45 gol) sahadan hiç yenik ayrılmadı. Kartal yeni stadında oynadığı 18 resmi maçın 13 tanesini kazanırken beş tanesini berabere bitirdi. Dolmabahçe'de oynanan son derbiyi Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.



ŞUBATTA BEŞİKTAŞ!

Kartal ile F.Bahçe'nin şubat aylarında yaptığı maçlarda siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki ekip, 93 yılda oynadıkları toplam 341 maçtan 24'ünü şubat ayı içinde yaptı. Yılın ikinci ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş 10, F.Bahçe 8 galibiyet aldı, 6 maç da berabere bitti. Bugünkü derbinin tarihi olan 5 Şubat'ta oynanan 3 maçta 1 Beşiktaş, 1 F.Bahçe kazandı, 1 kez de eşitlik bozulmadı.