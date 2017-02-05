Akigolar tam kadro
Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar
Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 00:06
Son 16'da bugün 2. Lig takımlarından Gümüşhane'yi konuk edecek olan Akhisar tam kadro sahaya çıkacak. Teknik direktör Tolunay Kafkas, kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "Ligde üst üste başarısız sonuçlar aldık. Kupada çeyrek finale çıkıp, taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz" diye konuştu.
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