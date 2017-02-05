Akhisar'dan 'çeyrek' altın
Ziraat Türkiye Kupasu Son 16 Turu karşılaşmasında Akhisar Belediyespor sahasında Gümüşhanespor'u konuk etti.
Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar
Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 12:10
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çaldı.
Saat 12.30'da başlayan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan zorlu mücadelede ev sahibi Akhisar Belediyespor'dan Ricardo Vaz Te 10. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken 50. dakikada sahneye çıkan Miral Samardzic durumu 2-0'a getiren golü kaydetti.
Mücadelenin 86. dakikasında Gümüşhanespor kazandığı penaltı atışından Ali Özgün'le faydalanarak farkı bire indirse de 90. dakikada Muğdat Çelik'in ayağından gelen golle maçın skoru belirlendi: 3-1.
Bu sonucun ardından Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırırken Gümüşhanespor kupaya veda etti.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
İntihar!
-
"Mete Kalkavan'ı en sona koyu...
-
Çaykur Rizespor çeyrek finalde
-
Riekerink'ten istifa cevabı