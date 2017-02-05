 Ahmet Çalık gitti geldi - Türkiye Kupası - 5 Şubat 2017 Pazar

Ahmet Çalık gitti geldi

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Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar

Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 00:40

GALATASARAY'da bir sakatlık da maç öncesi yapılan ısınma çalışmaları sırasında yaşandı. Koşu esnasında ağrıları nedeniyle çalışmayı bırakan savunmanın başarılı ismi Ahmet Çalık soyunma odasının yolunu tuttu. Burada yapılan kontrollerinin ardından tekrar sahaya dönen tecrübeli oyuncu takımdaki yerini aldı.

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