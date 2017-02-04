Sneijder şoku
Ziraat Türkiue Kupası'nda oynanan Medipol başakşehir - Galatasaray maçında baldırından sakatlanan Wesley Sneijder maçın henüz başında oyundan çıkarıldı.
Türkiye Kupası 04 Şubat 2017, Cumartesi
Güncelleme: 04 Şubat 2017, Cumartesi 20:49
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, maçın 4. dakikasında sakatlık yaşadı. Kendisini yere bırakan Hollandalı yıldız, kenara 'beni değiştirin' işareti yaptı.
Wesley Sneijder'in yerine Josue oyuna dahil oldu.
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