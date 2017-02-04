Sneijder şoku

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, maçın 4. dakikasında sakatlık yaşadı. Kendisini yere bırakan Hollandalı yıldız, kenara 'beni değiştirin' işareti yaptı.

Wesley Sneijder'in yerine Josue oyuna dahil oldu.