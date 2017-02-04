"Pozisyonları izledim, attığımız ilk gol ofsayt"
Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçı sonrası yaptığı "Sonuca etki edecek bir karar görmedim" açıklamasını düzelterek, "Pozisyonları izledim, attığımız ilk gol ofsayt" dedi.
Türkiye Kupası 04 Şubat 2017, Cumartesi
Güncelleme: 04 Şubat 2017, Cumartesi 23:43
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Öncelikle Galatasaray camiasına geçmiş olsun diyorum. Takımı ve teknik heyeti kutluyorum. Güzel bir mücadele oldu. " dedi.
"Pozisyonları izledim, attığımız ilk gol ofsayt"
İlk olarak, "Sonuca etki edecek bir karar görmedim" açıklamasını yaptıktan sonra kameralara karşısında ikinci kez geçen Gümüşdağ düzeltme yaparak, "Galatasaray adına üzüldüm. Pozisyonları izledim, attığımız ilk gol ofsayt. Her zaman söylüyorum, video hakemlik olmazsa, olmazımızdır. Bu tür hataların da olmasını istemeyiz. Ne Galatasaray'ın lehine ne de aleyhinde, ne de Başakşehir'in aleyhine olsun. Doğru olan neyse o olsun. Dolayısıyla Galatasaray'ın adına ben de üzüldüm. Hakemin artniyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama izledim ve düzeltmek istedim." diye konuştu.
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