Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Kayserispor'a yenilerek kupadan elenen Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Ümit Özat, "Skora baktığımızda iç açıcı değil ama 2. yarıya baktığımızda şimdiye kadar oynadığımız en iyi oyundu. Gollerin hepsi bireysel hata. Gollerde kim olursa olsun yapabileceğiniz bir şey yok. Oyun olarak 2. yarı için futbolcularımı tebrik ettim" şeklinde konuştu.



"Kupayı başkanımızın kabrine götürmek istiyorduk"

Kupayı kazanmaları durumunda hayatını kaybeden efsane başkanları İlhan Cavcav'ın kabrine götürmek istediklerini söyleyen Özat, "Kupayı başkanımızın kabrine götürmek istiyorduk, ancak olmadı. Yeni transferlerimiz iyi ve oyunumuza katkı sağlayacaklarını gösterdiler. Bu bizi gelecek için umutlandırdı" ifadelerini kullandı.

