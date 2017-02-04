Muslera 'PAS' dedi

Ziraat Türkiye Kupası'nda teknik direktör Jan Olde Riekerink bu sezon hep Cenk Gönen'e şans tanımıştı. Hollandalı çalıştırıcı son 16 turunda Başakşehir'e karşı Fernando Muslera'yı kaleye koyacaktı. Ancak devre arasındaki Antalya kampında serçe parmağı kırılan Uruguaylı eldiven dünkü son idmanda aynı bölgeye darbe aldı.



Sağlık Kurulu bu maçta Muslera'nın riske edilmemesi yönünde görüş bildirdi. Teknik direktör Riekerink de kaleyi Cenk'e teslim etmeyi kararlaştırdı. Cenk bu sezon kupada 7 maçta 10 gol yemişti. Bu akşamki maçta oynamayacak olan Muslera'nın ligdeki Kayserispor karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.