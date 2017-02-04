 Medipol Başakşehir - Galatasaray | Canlı Yayın - Türkiye Kupası - 4 Şubat 2017 Cumartesi

Medipol Başakşehir - Galatasaray | Canlı Yayın

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Galatasaray, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Mücadele saat 20.30'da başladı.

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Türkiye Kupası 04 Şubat 2017, Cumartesi

Güncelleme: 04 Şubat 2017, Cumartesi 19:17

Ziraat Türkiye Kupası'nda son üç yılın şampiyonu Galatasaray, Medipol Başakşehir'le karşılaşıyor. Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayan maç ATV'den HD kalitesinde naklen yayınlanıyor.

Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Grubu lider bitirdiği için Başakşehir'in sahasında oynanacak mücadelede kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak. Tek maç eleme usulü uygulanacak karşılaşmada doksan dakika berabere biterse, 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Yine eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. Cezası nedeniyle Avrupa kupalarına bu sezon katılamayan Galatasaray, Türkiye Kupası'na büyük önem veriyor.



İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Volkan, Caicara, Bekir, Epureanu, Ferhat, Emre, Attamah, Visca, Doka, İrfan Can, Mustafa Pektemek.

Galatasaray: Cenk, Sabri, Ahmet, Semih, Carole, De Jong, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski.

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UA UA

asgari ücret 1400 tl.selçuk inan 10 tirilyon alıyor yıllık.görevi yan pas geri pas.yazık çok çok yazık.

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evet0
hayır0
cevapla 04.02.2017 21:58
kartal kartal

gecen sene final macinda mete kupayi cin cona hediye etmisti o zaman iyiidi mete degilmi,aglamayin hakem diye vasat takim sizi:) muwhahahaha

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evet2
hayır1
cevapla 04.02.2017 21:50
UA UA

türk futbolu avrupada yok nedenmi hakemlerine bak.cüneyt çakır,mete kalkavan,ali palabıyık,barış şimşek bunlar kasıtlı maç yönetiyor.

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evet1
hayır1
cevapla 04.02.2017 21:40
hasan hasan

federasyon hakemleri seçerken aranan baş kriter gs düşmanlığı.cüneyt çakır ali palabıyık mete kalkavan barış şimşek.bu takım böyle durdurulu

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evet1
hayır1
cevapla 04.02.2017 21:37
conan conan

Önce teknik direktör sonra iyi bir yedek kaleci lazım bu kaleci oynadığı bütün maçlarda anormal goller yiyor gs kimlerin elinde yazıklar ols

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evet1
hayır0
cevapla 04.02.2017 21:34
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