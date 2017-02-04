Medipol Başakşehir - Galatasaray | Canlı Yayın
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Galatasaray, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Mücadele saat 20.30'da başladı.
Türkiye Kupası 04 Şubat 2017, Cumartesi
Güncelleme: 04 Şubat 2017, Cumartesi 19:17
Ziraat Türkiye Kupası'nda son üç yılın şampiyonu Galatasaray, Medipol Başakşehir'le karşılaşıyor. Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayan maç ATV'den HD kalitesinde naklen yayınlanıyor.
Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Grubu lider bitirdiği için Başakşehir'in sahasında oynanacak mücadelede kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak. Tek maç eleme usulü uygulanacak karşılaşmada doksan dakika berabere biterse, 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Yine eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. Cezası nedeniyle Avrupa kupalarına bu sezon katılamayan Galatasaray, Türkiye Kupası'na büyük önem veriyor.
İLK 11'LER
Medipol Başakşehir: Volkan, Caicara, Bekir, Epureanu, Ferhat, Emre, Attamah, Visca, Doka, İrfan Can, Mustafa Pektemek.
Galatasaray: Cenk, Sabri, Ahmet, Semih, Carole, De Jong, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski.
asgari ücret 1400 tl.selçuk inan 10 tirilyon alıyor yıllık.görevi yan pas geri pas.yazık çok çok yazık.cevapla 04.02.2017 21:58
gecen sene final macinda mete kupayi cin cona hediye etmisti o zaman iyiidi mete degilmi,aglamayin hakem diye vasat takim sizi:) muwhahahahacevapla 04.02.2017 21:50
türk futbolu avrupada yok nedenmi hakemlerine bak.cüneyt çakır,mete kalkavan,ali palabıyık,barış şimşek bunlar kasıtlı maç yönetiyor.cevapla 04.02.2017 21:40
federasyon hakemleri seçerken aranan baş kriter gs düşmanlığı.cüneyt çakır ali palabıyık mete kalkavan barış şimşek.bu takım böyle durdurulucevapla 04.02.2017 21:37
Önce teknik direktör sonra iyi bir yedek kaleci lazım bu kaleci oynadığı bütün maçlarda anormal goller yiyor gs kimlerin elinde yazıklar olscevapla 04.02.2017 21:34
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