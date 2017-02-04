Medipol Başakşehir - Galatasaray | Canlı Yayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda son üç yılın şampiyonu Galatasaray, Medipol Başakşehir'le karşılaşıyor. Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayan maç ATV'den HD kalitesinde naklen yayınlanıyor.



Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Grubu lider bitirdiği için Başakşehir'in sahasında oynanacak mücadelede kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak. Tek maç eleme usulü uygulanacak karşılaşmada doksan dakika berabere biterse, 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Yine eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. Cezası nedeniyle Avrupa kupalarına bu sezon katılamayan Galatasaray, Türkiye Kupası'na büyük önem veriyor.







İLK 11'LER



Medipol Başakşehir: Volkan, Caicara, Bekir, Epureanu, Ferhat, Emre, Attamah, Visca, Doka, İrfan Can, Mustafa Pektemek.



Galatasaray: Cenk, Sabri, Ahmet, Semih, Carole, De Jong, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski.