Kupada müthiş şölen şifresiz ATV'de

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turundaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını ATV ve A Spor ekranlarında yaşayacak. Milyonlarca futbolsever hiçbir ücret ödemeden, Türkiye'nin en büyük yıldızlarını keyifle izleyecek ve müthiş bir coşku yaşayacak. Maç önü ve maç sonu yorum ve röportajlarda ise heyecanın tüm detayları masaya yatırılacak. Bugün ligin flaş ekibi Başakşehir, kupanın son şampiyonu Galatasaray'ı evinde ağırlayacak. Maçın başlama saati 20.30'da herkes ekranlara kilitlenecek.



Yarın ise erken final olarak görülen kapışmada Beşiktaş ile F.Bahçe saat 20.30'da çeyrek final bileti için savaşacaklar. Ayrıca bugün Tuzlaspor- Sivasspor, Gençlerbirliği-Kayserispor ve Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor yarın ise Akhisar Belediyespor-Gümüşhane, Konyaspor-Ümraniye ve Kasımpaşa-Osmanlıspor maçlarındaki enfes heyecan milyonlarca futbolsevere bir kumanda tuşu kadar yakın olacak.



SON 16'DATEK MAÇ

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu, gruplarında ilk sırayı alan takımların sahasında tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak. Müsabakaları kazanan 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde ise eşleşmelerde seri başı sistemi geçerli olacak. Şimdi tüm gözler bugün vey arın oynanacak maçlarda.