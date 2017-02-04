Kupa ası Podolski

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5’i 24 Erzincanspor’a olmak üzere 10 gol atan Panzer, bu akşam da Aslan’ın en büyük kozu

Galatasaray'da forvette yine Lukas Podolski yer alacak. Kupada son grup maçında 24 Erzincanspor'a 5 gol atan, toplamda ise 4 maçta 10 gol, 2 asistlik müthiş bir perfomans sergileyen Alman yıldız, Başakşehir'i de avlamaya çalışacak. Eren Derdiyok son haftalarda olduğu gibi yedek soyunacak. İki kanatta forma giyecek olan Bruma ile Yasin Öztekin hem ortalarıyla Podolski'yi besleyecek, hem de driplinglerle kendileri gol arayacak.