Kasımpaşa'nın konuğu Osmanlıspor
Lacivert-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Osmanlıspor'la karşılaşacak.
Türkiye Kupası 04 Şubat 2017, Cumartesi
Güncelleme: 04 Şubat 2017, Cumartesi 10:58
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya kötü başlayan Kasımpaşa, yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacağı Osmanlıspor'u yenerek hem kötü gidişi düzeltmek hem de çeyrek finale kalmak istiyor.
Lacivert-beyazlılar, Çaykur Rizespor, Sancaktepe Belediyespor ve İnegölspor'un bulunduğu B Grubu'nu topladığı 15 puanla lider tamamladı. Osmanlıspor ise Şanlıurfaspor, Gaziantepspor ve Kırklarelispor'un yer aldığı A Grubu'nu 12 puanla 2. sırada bitirdi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Osmanlıspor ile Kasımpaşa arasında ligin ilk bölümünde Ankara'da oynanan karşılaşmayı ise İstanbul temsilcisi 2-1 kazanmıştı.
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