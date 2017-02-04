İlk çeyrek finalist Sivasspor
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Sivasspor, Tuzlaspor'u 4-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Türkiye Kupası 04 Şubat 2017, Cumartesi
Güncelleme: 04 Şubat 2017, Cumartesi 13:54
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı Tuzlaspor-Sivasspor maçıyla birlikte başladı. Tuzla Belediye Stadı'nda oynanan maçta Tuzlaspor, sahasında Sivasspor'u ağırladı. Konuk ekip bulduğu 4 golle sahadan galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 13'te Hakan Arslan, 33'te Adem Koçak, 56 ve 57'de Ergin Keleş attı. Tuzlaspor'un tek golü ise 70'te Ozan Papaker'den geldi.
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