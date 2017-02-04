Fenerbahçe derbide tur peşinde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın derbi maçta Beşiktaş karşısında tur arayacak.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor deplasmanında 4-1 gibi ağır bir skorla kaybeden sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a sahasında ilk yenilgisini tattırıp hem tur atlamak hem de sezonun geri kalanı için moral depolamak istiyor.

Kupada C Grubu'nda Gençlerbirliği ve alt liglerden Menemen Belediyespor ile Amed Sportif Faaliyetler'le eşleşen Fenerbahçe, tek yenilgi alarak 11 puan topladı. Geçen sezonun finalisti sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'nin ardından 2. sırada yer alarak son 16 turuna kaldı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Arena'da tek maç eleme sistemine göre oynanacak derbi saat 20.30'da başlayacak. Dev maçı FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Sow ve Ozan döndü

Fenerbahçe'de Moussa Sow ve Ozan Tufan derbide oynayabilecek.

Senegal Milli Takımı'yla yer aldığı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Sow ile sakatlığını atlatan Ozan Tufan, teknik direktör Dick Advocaat'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak.

Volkan Şen ve Salih Uçan yok

Fenerbahçe'nin derbi öncesi iki eksiği bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle Volkan Şen ile Salih Uçan, yarın forma giyemeyecek.

Emenike ve Van der Wiel affedildi

Fenerbahçe'de 1,5 ay kadro dışı bırakılan ve hafta içi affedilen Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel, görev verilmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

Teknik driektör Advocaat'ın kararıyla kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde takımdan ayrılmayan iki isim, hafta içinde affedilerek takımla antrenmanlara başlamıştı.

Fenerbahçe 4 yıl sonra Dolmabahçe'de

Fenerbahçe, yaklaşık 4 yıl sonra Dolmabahçe'de maça çıkacak.

Beşiktaş'ın eski stadına son olarak 3 Mart 2013'te giden sarı-lacivertliler, yeni stadyuma ilk kez ayak basacak. BJK İnönü Stadı'ndaki son derbiyi 3-2 kaybeden Fenerbahçe, 4 yıl sonra gideceği Dolmabahçe'de rakibine yeni stadında ilk yenilgiyi tattırmak için mücadele edecek.

Fenerbahçe taraftarı uzun süre sonra deplasmanda

Fenerbahçe taraftarı 5 yılı aşkın süre sonra bir derbiyi deplasmanda seyredecek.

Derbilerde deplasman yasağı gelmeden önce sarı-lacivertli taraftarlar son olarak Beşiktaş'la 27 Ekim 2011'de oynanan maçta tribünde yer almıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, bin 928 gün sonra yine bir Beşiktaş derbisiyle deplasman hasretini dindirecek.

Fenerbahçeli taraftarlar için Vodafone Arena'da, stadın kapasitesi oranında yaklaşık 2 bin bilet ayrıldı.