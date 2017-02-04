Ezeli rekabette 342. randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçıyla 342. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te, Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 93 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 341 maçta Fenerbahçe 129, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 89 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 468 golüne, Beşiktaş 429 golle karşılık verdi.

Beşiktaş, son 16 maçta 3 kez kazanabildi

Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı son 16 derbiden sadece 3'ünü kazanabildi.

Siyah-beyazlı takım, rekabetteki son 16 maçtan 8'ini yitirirken, 5 kez berabere kaldı, rakibine sadece 3 kez üstünlük kurabildi.

Rekabette tamamı Süper Lig'de oynanan son 16 maçın sonucu şöyle:

Tarih Stat Sonuç (BJK-FB) 18.04.2010 FB Şükrü Saracoğlu 0 - 1 19.09.2010 FB Şükrü Saracoğlu 1 - 1 20.02.2011 BJK İnönü 2 - 4 27.10.2011 BJK İnönü 2 - 2 05.02.2012 FB Şükrü Saracoğlu 0 - 2 29.04.2012 FB Şükrü Saracoğlu 1 - 2 03.05.2012 BJK İnönü 1 - 0 07.10.2012 FB Şükrü Saracoğlu 0 - 3 03.03.2013 BJK İnönü 3 - 2 30.11.2013 FB Şükrü Saracoğlu 3 - 3 20.04.2014 Atatürk Olimpiyat 1 - 1 02.11.2014 Atatürk Olimpiyat 0 - 2 22.03.2015 FB Şükrü Saracoğlu 0 - 1 27.09.2015 Atatürk Olimpiyat 3 - 2 29.02.2016 Ülker 0 - 2 03.12.2016 Ülker 0 - 0

Vodafone Arena'da ilk kez

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Arena'da ilk kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, geçen sezon sonlarında hizmete giren siyah-beyazlıların yeni stadında rekabetteki ilk heyecanı yaşayacak.

4 yıl sonra Dolmabahçe'de

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yaklaşık 4 yıl sonra Dolmabahçe'de karşılaşacak.

Taraflar, BJK İnönü Stadı'nın yıkımının ardından yerine inşa edilen Vodafone Arena'da ilk kez rakip olacak.

İki takım BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 3 Mart 2013 tarihinde karşılaştı. Süper Lig maçını siyah-beyazlılar, Olcay Şahan'ın 90+3. dakikada attığı ve santrası bile yapılmayan golle 3-2 kazandı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, BJK İnönü Stadı'nda 167 karşılaşma oynadı.

Resmi ve özel bu 167 maçın 59'unda Fenerbahçe sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş 57 galibiyet elde etti, 51 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Dolmabahçe'de yapılan maçlarda siyah-beyazlıların toplam 194 golüne, sarı-lacivertliler 204 golle karşılık verdi.

Şubat derbileri

Beşiktaş ile Fenerbahçe futbol takımları arasında yarın yapılacak 2017'nin ilk derbisi öncesi şubat ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde üstünlüğü göze çarpıyor.

İki ekip, 93 yılda oynadıkları toplam 341 maçtan 24'ünü şubat ayı içinde yaptı. Yılın ikinci ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş 10, Fenerbahçe 8 galibiyet aldı, 6 maç da berabere bitti. Fenerbahçe'nin 23 golüne, Beşiktaş 21 golle yanıt verdi.

İki takım şubat ayında en son geçen sezon karşılaştı. 29 Şubat 2016'da Ülker Stadı'ndaki lig maçını Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Taraflar, yarınki maçın tarihi 5 Şubat'ta daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. 1983'te İnönü Stadı'ndaki Donanma Kupası maçı 1-1 biterken, 1997'de yine İnönü Stadı'ndaki Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasından Beşiktaş 2-1 galip ayrıldı. 2012'de ise Ülker Stadı'nda oynanan lig derbisini ev sahibi ekip 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Başkanların derbi karnesi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın yapılacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu derbisi öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, başkan sıfatıyla Beşiktaş karşısında 23 galibiyet, 16 da yenilgi gördü.

Aziz Yıldırım'ın ilk kez başkanlık görevine seçildiği 15 Şubat 1998 tarihinden itibaren iki takım arasında yapılan toplam 49 maçın 23'ünü Fenerbahçe, 16'sını Beşiktaş kazanırken, 10 maç berabere sona erdi.

Sarı-lacivertli takım, Aziz Yıldırım döneminde Beşiktaş'a toplam 78 gol atarken, kalesinde 65 gole engel olamadı.

Beşiktaş ise, 25 Mart 2012 tarihinde yapılan kongrede başkan seçilen Fikret Orman yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 11 derbi maçtan 3'ünü kazandı, 5'ini yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar bu maçlarda toplam 12 gol atıp, 18 gol yedi.

Goller yabancılardan

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde son dönemde gollerin büyük bölümü yabancı oyunculardan geldi.

93 yıllık rekabetteki son 27 randevuda filelere giden toplam 75 golden 58'inde yabancıların imzası bulunuyor.

İki takım arasındaki 22'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere son 27 resmi maçta Fenerbahçe'nin 44 golünden 34'ünü, Beşiktaş'ın ise 31 golünden 21'ini yabancı futbolcuları kaydetti.

Bu arada, Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer ile Beşiktaşlı Tosic de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

İlk golün önemi büyük

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde oynanan son 22 karşılaşmada ilk golü atan takım sadece 2 kez yenildi.

Rekabette 20'si Süper Lig, biri TFF Süper Kupa, biri de Türkiye Kupası olmak üzere son 22 randevuda öne geçen takım sahadan 2 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda skorda öne geçen taraf 15 kez kazandı, 4 kez berabere kaldı. Bu süre içinde sadece 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi. 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 22 karşılaşmada Fenerbahçe 14, Beşiktaş 7 maçta ilk golü atarak öne geçti. Taraflar arasındaki son randevu ise golsüz bitti.

Sarı-lacivertliler öne geçtikleri maçların 11'ini kazandı, birinde yenildi, 2'sinde berabere kaldı. Siyah-beyazlılar ise öne geçtikleri derbilerin 4'ünü kazandı, 2 kez eşitliği bozamadı, bir kez de puansız ayrıldı.

Kart raporu

İki takımın son 15 sezonda yaptığı 39 resmi maçta hakemler toplam 25 kırmızı, 220 de sarı kart kullandı.

Bu süre içindeki 33'ü Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere 39 maçta Beşiktaş'tan 16, Fenerbahçe'den ise 9 futbolcu kırmızı kart gördü.

Rekabetteki son 4 randevuda ise kırmızı kart çıkmadı.