 Başakşehir ters geliyor - Türkiye Kupası - 4 Şubat 2017 Cumartesi

Başakşehir ters geliyor

Sarı-kırmızılılar son yıllarda Başakşehir'e diş geçirmekte zorlanıyor.

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Türkiye Kupası 04 Şubat 2017, Cumartesi

Güncelleme: 04 Şubat 2017, Cuma 22:13

İki takım arasında oynanan son 5 maçta Medipol Başakşehir'in 2 galibiyeti bulunuyor. Galatasaray sadece bir kez kazanabilirken, 2 mücadele berabere sonuçlandı.

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