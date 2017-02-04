Başakşehir ters geliyor
Sarı-kırmızılılar son yıllarda Başakşehir'e diş geçirmekte zorlanıyor.
Türkiye Kupası 04 Şubat 2017, Cumartesi
Güncelleme: 04 Şubat 2017, Cuma 22:13
İki takım arasında oynanan son 5 maçta Medipol Başakşehir'in 2 galibiyeti bulunuyor. Galatasaray sadece bir kez kazanabilirken, 2 mücadele berabere sonuçlandı.
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