Kupada kura çekimi 7 Şubat’ta

Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek ve yarı final müsabakalarının kura çekimi 7 Şubat Salı günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF'nin Riva'daki merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 13.00'te başlayacak.