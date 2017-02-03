Kupada kura çekimi 7 Şubat’ta
Türkiye Kupası 03 Şubat 2017, Cuma
Güncelleme: 03 Şubat 2017, Perşembe 23:45
Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek ve yarı final müsabakalarının kura çekimi 7 Şubat Salı günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF'nin Riva'daki merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 13.00'te başlayacak.
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