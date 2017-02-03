 Kartal 34 yıldır Fener’i eliyor! - Türkiye Kupası - 3 Şubat 2017 Cuma

Kartal 34 yıldır Fener’i eliyor!

Beşiktaş, 1983’ten bu yana tüm eşleşme ve finallerde F.Bahçe’yi kupanın dışına gönderdi.

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Türkiye Kupası 03 Şubat 2017, Cuma

Güncelleme: 03 Şubat 2017, Perşembe 23:21

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda pazar akşamı Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ın ezeli rakibine karşı inanılmaz bir üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 1983'ten bu yana tüm eşleşme ve finallerde F.Bahçe'yi kupanın dışına göndermeyi başardı. Türkiye Kupası'nda 1978, 1979 ve 1983 yılında F.Bahçe'ye 3 kez yenilen ve elenen Kartal, o tarihten bu yana tüm eşleşmeler ve finallerde F.Bahçe'yi sürekli kupanın dışına itti. Üstelik F.Bahçe'ye son elendiği 1983 senesinde 1-1 ve 2-1'lik sonuçlar almasına rağmen ilk maçta çift sarı kartlı Mehmet Ekşi'yi oynattığı ve hükmen mağlup sayıldığı için elendi. Yani Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda F.Bahçe'ye maç kaybetmeme alışkanlığı 1979'a kadar dayanıyor.

3 KEZ DE FİNAL DE YIKTI
Kupa maçlarında 29 yıl boyunca F.Bahçe'ye hiç şans tanımayan siyah-beyazlılar 1983-2009 yılları arasında oynanan 15 kupa maçında 11 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Kartallar bu sürede 3 kez de final kazanıp F.Bahçe'nin elinden kupayı alma başarısını gösterdi.

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bulut1903 bulut1903

tv lerde de görmek gerekir niye bunları gizliyorlar

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evet4
hayır0
cevapla 03.02.2017 01:53
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