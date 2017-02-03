İşte derbinin hakemi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda maçları yönetecek hakemle açıklandı.
Türkiye Kupası 03 Şubat 2017, Cuma
Güncelleme: 03 Şubat 2017, Perşembe 11:59
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda hafta sonu oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak. Zorlu karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 programı ve maçları yönetecek hakemler:
4 Şubat Cumartesi
14.00 Tuzlaspor-Sivasspor: Kutluhan Bilgiç
16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor: Bülent Yıldırım
18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor: Alper Ulusoy
20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Mete Kalkavan
5 Şubat Pazar
12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor:Özgür Yankaya
15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor: Arda Kardeşler
16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
Tüm önemli maclar Cüney Cakir Ali Pakabiyik ve Mete Kalkavan arasinda gidip geliyor. Mete ve Cüneyt maclara verilmemeli skandal yönetimlerlecevapla 02.02.2017 15:09
gs lı biriyle aynı fikirde olacagım hıc aklıma gelmezdicevapla 02.02.2017 21:53
TÜRKİYEDEKİ MAÇLARI YABANCI HAKKEMLER YÖNETMELİ YOKSA BU FUTBOL İLERLEMEZcevapla 02.02.2017 14:44
Fikret Orman onaylamış demek ki palabıyığı.cevapla 02.02.2017 14:07
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