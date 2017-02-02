 Vodafone Arena'da 2 bin 100 F.Bahçeli - Türkiye Kupası - 3 Şubat 2017 Cuma

Vodafone Arena'da 2 bin 100 F.Bahçeli

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşması öncesinde, aylık olağan toplantısını yaptı.

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Türkiye Kupası 02 Şubat 2017, Perşembe

Güncelleme: 02 Şubat 2017, Perşembe 18:24

İstanbul Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Nurullah Naci Kalkancı'nın başkanlığında, kulüp temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıda derbi maçta uygulanacak güvenlik tedbirleri konuşuldu.

Fenerbahçeli taraftarlar, derbide, Vodafone Arena'da tribün kapasitesinin yüzde beşlik kısmında yerlerini alacak. Buna göre, Pazar günü oynanacak derbide 2 bin 100 Fenerbahçe taraftarı takımını tribünden destekleyebilecek.

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cenkfb cenkfb

nıye yarı yarıya değil ?

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evet3
hayır7
cevapla 02.02.2017 19:42
A.Bugra A.Bugra

grubunu lider mi bitirdin ki yarı yarıya olsun?Yarı yarıya olduktan sonra grup birincisi olmanın ne anlamı var avantaj nerede?

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evet6
hayır1
cevapla 02.02.2017 20:57
/*/ /*/

kimsenin gitmemesi ne iyi olur..aziz tek başına izlesin maçı.

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evet7
hayır6
cevapla 02.02.2017 18:55
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