 İşte derbinin hakemi - Türkiye Kupası - 3 Şubat 2017 Cuma

İşte derbinin hakemi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda maçları yönetecek hakemle açıklandı.

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Türkiye Kupası 02 Şubat 2017, Perşembe

Güncelleme: 02 Şubat 2017, Perşembe 11:59

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda hafta sonu oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak. Zorlu karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 programı ve maçları yönetecek hakemler:

4 Şubat Cumartesi

14.00 Tuzlaspor-Sivasspor: Kutluhan Bilgiç
16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor: Bülent Yıldırım
18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor: Alper Ulusoy
20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Mete Kalkavan

5 Şubat Pazar

12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor:Özgür Yankaya
15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor: Arda Kardeşler
16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

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db db

Tüm önemli maclar Cüney Cakir Ali Pakabiyik ve Mete Kalkavan arasinda gidip geliyor. Mete ve Cüneyt maclara verilmemeli skandal yönetimlerle

Aynı Görüşte misiniz?
evet15
hayır4
cevapla 02.02.2017 15:09
GS 1905 GS 1905

DEMİR ÖREN İSTİFA ETMELİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet19
hayır5
cevapla 02.02.2017 14:45
elazığ c@rsı elazığ c@rsı

gs lı biriyle aynı fikirde olacagım hıc aklıma gelmezdi

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 02.02.2017 21:53
GS1905 GS1905

TÜRKİYEDEKİ MAÇLARI YABANCI HAKKEMLER YÖNETMELİ YOKSA BU FUTBOL İLERLEMEZ

Aynı Görüşte misiniz?
evet19
hayır5
cevapla 02.02.2017 14:44
TARAFTAR TARAFTAR

Fikret Orman onaylamış demek ki palabıyığı.

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evet24
hayır16
cevapla 02.02.2017 14:07
emre emre

mete kalkavan varsa kesinlikle hakem kazancaktır :D

Aynı Görüşte misiniz?
evet19
hayır4
cevapla 02.02.2017 14:03
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