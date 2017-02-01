İşte dev derbinin bilet fiyatları

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat Pazar günü oynanacak maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın biletleri, yarın 14.00'ten itibaren satışa sunulacak.

Taraftarlar, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi, "?www.passo.com.tr" internet portalından, N'Kolay satış noktaları ve ? çağrı merkezinden temin edebilecek.

Mücadelenin bilet fiyatları ise şöyle:

Kategori 1: 375 TL

Kategori 2: 350 TL

Kategori 3: 325 TL

Kategori 4: 300 TL

Kategori 5: 260 TL

Kategori 6: 220 TL

Kategori 7: 140 TL

Kategori 8: 130TL

VIP: 800 TL

1903 A-E Blok: 800 TL

1903 B-D Blok: 850 TL

1903 C Blok: 900 TL