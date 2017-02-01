 İşte dev derbinin bilet fiyatları - Türkiye Kupası - 1 Şubat 2017 Çarşamba

İşte dev derbinin bilet fiyatları

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat Pazar günü oynanacak maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak.

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Türkiye Kupası 01 Şubat 2017, Çarşamba

Güncelleme: 01 Şubat 2017, Salı 13:04

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın biletleri, yarın 14.00'ten itibaren satışa sunulacak.

Taraftarlar, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi, "?www.passo.com.tr" internet portalından, N'Kolay satış noktaları ve ? çağrı merkezinden temin edebilecek.

Mücadelenin bilet fiyatları ise şöyle:

Kategori 1: 375 TL

Kategori 2: 350 TL

Kategori 3: 325 TL

Kategori 4: 300 TL

Kategori 5: 260 TL

Kategori 6: 220 TL

Kategori 7: 140 TL

Kategori 8: 130TL

VIP: 800 TL

1903 A-E Blok: 800 TL

1903 B-D Blok: 850 TL

1903 C Blok: 900 TL

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TCelcius TCelcius

Aveller bir araya gelmiş BEŞİKTAŞI yeneriz diye rüya görüyorlar.Aklınız varsa maça gelmeyin hem yenilip yediğiniz sopada yanınıza kar kalır.

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evet2
hayır1
cevapla 01.02.2017 00:15
sandor sandor

TFF ve MHK hiç olmazsa bu maça objektif hakem görevlendirsin.

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evet5
hayır1
cevapla 31.01.2017 18:06
MURTAZA MURTAZA

KALEMİZ FOLLUK OLMUŞ GELENE GEÇ..

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evet2
hayır2
cevapla 31.01.2017 16:57
TEK KELİME TEK KELİME

BEŞİKTAŞI YEN..SIRADA Kİ BURSADAN 4 YE..FENERİN KADERİ BU..

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evet0
hayır7
cevapla 31.01.2017 16:56
irade irade

valla bende aynı düsünuyom ins kımse maca gıtmesınkı anlasınlar fenerlı olarak yenılelım ıstıyom.

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evet3
hayır4
cevapla 31.01.2017 16:29
FENERLİ FENERLİ

fenerbahçeli değilsin o zaman.

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evet5
hayır1
cevapla 31.01.2017 18:41
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