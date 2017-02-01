İşte dev derbinin bilet fiyatları
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat Pazar günü oynanacak maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak.
Türkiye Kupası 01 Şubat 2017, Çarşamba
Güncelleme: 01 Şubat 2017, Salı 13:04
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın biletleri, yarın 14.00'ten itibaren satışa sunulacak.
Taraftarlar, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi, "?www.passo.com.tr" internet portalından, N'Kolay satış noktaları ve ? çağrı merkezinden temin edebilecek.
Mücadelenin bilet fiyatları ise şöyle:
Kategori 1: 375 TL
Kategori 2: 350 TL
Kategori 3: 325 TL
Kategori 4: 300 TL
Kategori 5: 260 TL
Kategori 6: 220 TL
Kategori 7: 140 TL
Kategori 8: 130TL
VIP: 800 TL
1903 A-E Blok: 800 TL
1903 B-D Blok: 850 TL
1903 C Blok: 900 TL
Aveller bir araya gelmiş BEŞİKTAŞI yeneriz diye rüya görüyorlar.Aklınız varsa maça gelmeyin hem yenilip yediğiniz sopada yanınıza kar kalır.cevapla 01.02.2017 00:15
TFF ve MHK hiç olmazsa bu maça objektif hakem görevlendirsin.cevapla 31.01.2017 18:06
KALEMİZ FOLLUK OLMUŞ GELENE GEÇ..cevapla 31.01.2017 16:57
BEŞİKTAŞI YEN..SIRADA Kİ BURSADAN 4 YE..FENERİN KADERİ BU..cevapla 31.01.2017 16:56
valla bende aynı düsünuyom ins kımse maca gıtmesınkı anlasınlar fenerlı olarak yenılelım ıstıyom.cevapla 31.01.2017 16:29
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