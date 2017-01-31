Beşiktaş - F.Bahçe derbisi ATV’de

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta sonu heyecan fırtınası esecek. Son 16 turu maçları cumartesi ve pazar günü oynanacak; Türkiye, ATV ve A Spor ekranlarına kilitlenecek. Karşılaşmalar tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak ve kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek.