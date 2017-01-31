 Beşiktaş - F.Bahçe derbisi ATV’de - Türkiye Kupası - 31 Ocak 2017 Salı

Beşiktaş - F.Bahçe derbisi ATV’de

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta sonu heyecan fırtınası esecek. Son 16 turu maçları cumartesi ve pazar günü oynanacak; Türkiye, ATV ve A Spor ekranlarına kilitlenecek. Karşılaşmalar tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak ve kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek.

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Türkiye Kupası 31 Ocak 2017, Salı

Güncelleme: 31 Ocak 2017, Salı 02:20

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yapılacak maçların programı belli oldu.Son 16 turunun önemli eşleşmelerinden Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşması 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 5 Şubat Pazar günü aynı saatte oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-5 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların programı şöyle:


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