Beşiktaş - F.Bahçe derbisi ATV’de
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta sonu heyecan fırtınası esecek. Son 16 turu maçları cumartesi ve pazar günü oynanacak; Türkiye, ATV ve A Spor ekranlarına kilitlenecek. Karşılaşmalar tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak ve kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek.
Türkiye Kupası 31 Ocak 2017, Salı
Güncelleme: 31 Ocak 2017, Salı 02:20
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yapılacak maçların programı belli oldu.Son 16 turunun önemli eşleşmelerinden Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşması 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 5 Şubat Pazar günü aynı saatte oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-5 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların programı şöyle:
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