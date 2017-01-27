Urfa tarih yazdı

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 'Ölüm Grubu'na dönen A Grubu'nda A2'den yayınlanan maçta TFF 1. Lig'den Ş.Urfa, Güneydoğu derbisinde, Teknik Direktör Bülent Uygun'un ilk maçına çıktığı G.Antep'i son dakika golüyle yenip Son 16'ya lider çıktı. Kırmızı-siyahlılar'ın kazanması durumunda üçlü averaja girecek grupta, iki farklı yenilgide Şanlıurfa veda edecekti.



ZAFER KULÜBEDEN ÇIKTI

İLK yarısı golsüz biten maçta, zafer yedek kulübesinden çıktı. Gelişen kontratakta sağdan Batuhan Karadeniz'in pasında Oktay, ceza sahasında bekletmeden vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. Osmanlıspor'la birlikte gruptan çıkan Ş.Urfa, Son 16'da Ç.Rize'yle eşleşti.