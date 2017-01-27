Ziraat Türkiye Kupası H Grubu son maçında Trabzonspor sahasında Atiker Konyaspor'u N'Doye'nin golüyle 1-0 yendi. Konyaspor 11 puanla gruptan lider çıkarken, 9 puana yükselen Fırtına ise kupaya veda etti. Trabzonspor, dünkü galibiyetle Avni Aker Stadı'na da veda etti. Takımlarının Türkiye Kupası'nda bir iddiasının kalmayışı nedeniyle bordo-mavili taraftarlar maça çok fazla ilgi göstermezken, Avni Aker'de buruk bir veda yaşandı. Trabzonsporlu futbolcular sahaya, "Türk futbolunda bir devrimin tanığısın. Bize yaşattıkların için teşekkürler Avni Aker" pankartı ile çıktı.



PAZAR GÜNÜ AKYAZI'DA

Gümüşhane'nin önceki gün puan almasıyla kupada iddiası kalmayan Trabzonspor, grup lideri Konyaspor'u N'Doye'un şık golüyle mağlup edip Akyazı'ya yelken açtı. Fırtına, pazar günü Gaziantep ile oynayacağı lig maçını Şenol Güneş Stadı'nda yapacak.



RODALLEGA OYNAMADI

Ersun Yanal, Konya karşısına 17 kişilik kadro ile çıktı. Suk ile Sheidaev transfer görüşmesi yaptıkları, Akakpo ise Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği için kadroda yer bulmadı. Yeni transfer Rodallega da kadroda yoktu. İdmanda sağ ayağına darbe alan Yusuf Yazıcı'nın ise önemli bir sakatlığının bulunmadığı ama riske edilmediği belirtildi.