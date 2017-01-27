 Son 16 şovu Turkuvaz Medya'da - Türkiye Kupası - 27 Ocak 2017 Cuma

Son 16 şovu Turkuvaz Medya'da

Ziraat Türkiye Kupası’nda büyük heyecan 4, 5 ve 6 Şubat’ta tek maç üzerinden oynanacak Son 16 turuyla sürecek. Turkuvaz Medya’daki şölende Beşiktaş-FENERB ahçe derbisi, M.Başakşehir-G.Saray eşleşmesi nefesleri kesecek. maçlar ATV , A2 ve A Spor’dan yayınlanacak

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Türkiye Kupası 27 Ocak 2017, Cuma

Güncelleme: 27 Ocak 2017, Cuma 01:18

Son 16 şovu Turkuvaz Medya'da

TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turundaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını ATV, A Spor ve yayın hayatına yeni başlayan A2 ekranlarında yaşayacak. Adrenalinin zirve yaptığı grup maçları sona ererken, 16 takımın çeyrek finale çıkmak için mücadele edeceği Son 16 turu; 4, 5 ve 6 Şubat'ta nefesleri kesecek.

Özellikle erken final olarak nitelendirilen Beşiktaş-F.Bahçe derbisiyle, ligde şampiyonluk yarışındaki M.Başakşehir'le G.Saray eşleşmesi büyük heyecan kasırgasına sahne olacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki sporseverler kupa coşkusunu ve maçları TURKUVAZ Medya farkıyla takip edecekler. ATV, A2 ve A Spor'da maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise ATV, A2 ve A Spor ekranlarında olacak.

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