Son 16 şovu Turkuvaz Medya'da
Ziraat Türkiye Kupası’nda büyük heyecan 4, 5 ve 6 Şubat’ta tek maç üzerinden oynanacak Son 16 turuyla sürecek. Turkuvaz Medya’daki şölende Beşiktaş-FENERB ahçe derbisi, M.Başakşehir-G.Saray eşleşmesi nefesleri kesecek. maçlar ATV , A2 ve A Spor’dan yayınlanacak
Türkiye Kupası 27 Ocak 2017, Cuma
Güncelleme: 27 Ocak 2017, Cuma 01:18
TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turundaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını ATV, A Spor ve yayın hayatına yeni başlayan A2 ekranlarında yaşayacak. Adrenalinin zirve yaptığı grup maçları sona ererken, 16 takımın çeyrek finale çıkmak için mücadele edeceği Son 16 turu; 4, 5 ve 6 Şubat'ta nefesleri kesecek.
Özellikle erken final olarak nitelendirilen Beşiktaş-F.Bahçe derbisiyle, ligde şampiyonluk yarışındaki M.Başakşehir'le G.Saray eşleşmesi büyük heyecan kasırgasına sahne olacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki sporseverler kupa coşkusunu ve maçları TURKUVAZ Medya farkıyla takip edecekler. ATV, A2 ve A Spor'da maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise ATV, A2 ve A Spor ekranlarında olacak.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.