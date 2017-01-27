Kol kola son 16’ya

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında deplasmanda Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. A2 kanalından canlı olarak yayınlanan maçta siyah-beyazlıların golünü 22'de Sedat, evsahibi ekibin golünü 25'te Erdem attı. Sedat, uzak mesafeden topu iki direğin birleştiği noktadan filelere gönderirken; Erdem de ceza yayı üzerinden gelişine enfes bir vuruşla Utku'yu mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş gruptan 14 puanla lider olarak çıkarken, Boluspor da Darıca ile 1-1 berabere kalınca, Kayserispor 8 puanla ikinci olarak kupada son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Beşiktaş, son 16 turunda sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacak. Kayseri ise G.Birliği ile eşleşti. Maçlar 4-5-6 Şubat'ta oynanacak.







ÖMER SAKATLANDI

Beşiktaşlı Ömer Şişmanoğlu, Kayserispor kupa maçının 15. dakikasında sakatlandı ve yerini Muhammed Enes'e bıraktı. Bu sezon 3 golü bulunan Ömer Şişmanoğlu'nun son durumu, bugün yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak



KARTAL'A KAR ENGELİ

Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye zor ulaştı. Siyah- beyazlıları taşıyan uçak, kötü hava koşulları nedeniyle Adana Havalimanı'na indi ve kafile buradan karayoluyla Kayseri'ye ulaşabildi. Dün akşamki maçı yaklaşık 1300 taraftar izledi.