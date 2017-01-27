Boluspor fırsat tepti
Türkiye Kupası 27 Ocak 2017, Cuma
Güncelleme: 27 Ocak 2017, Cuma 01:19
KUPADA A Spor'daki maçta D Grubu'nda iddiasız 3. Lig 3. Grup'tan Darıca G.Birliği 65 dakika 10 kişi oynadığı maçta, TFF 1. Lig'den Boluspor'la 1-1 berabere kalarak rakibinin Son 16 umudunu bitirdi. Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada Darıca'dan Sinan 25'te direkt kırmızıyla atıldı. Kırmızı-beyazlılar'ın yeni transferi Hollandalı golcü Mitchell te Vrede, 39'da Bolu'yu umutlandıran golü attı. Ancak Darıca'da Özer 90+3'te Yarenler'in hayallerini yıktı.
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