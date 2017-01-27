 Amasya’dan ilk galibiyet - Türkiye Kupası - 27 Ocak 2017 Cuma

Amasya’dan ilk galibiyet

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Türkiye Kupası 27 Ocak 2017, Cuma

Güncelleme: 27 Ocak 2017, Cuma 01:22

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda F Grubu'nda A Spor'daki maçta, iddiası kalmayan Yeni Amasya'yla Göztepe'nin mücadelesi gol düellosuna sahne oldu. Gruplara kalarak tarih yazan amatör lig takımı, TFF 1. Lig'in şampiyonluk favorisi Göztepe'yi 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldı. Yeşil-beyazlılar Muhammed Emin Gül, Hakan ve Kaan'la ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken, ikinci devrede Umut'un iki golü geri dönüşe yetmedi.

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