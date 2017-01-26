Trabzonspor kapanışı galibiyetle yaptı
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu son maçında Trabzonspor sahasında Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Türkiye Kupası 26 Ocak 2017, Perşembe
Güncelleme: 26 Ocak 2017, Perşembe 15:22
Konyasporumuz için prestij ve dalgasına çıkılmış bir maç Avni Akerin kapanış maçında trabzonu üzmek istemeyecektir !cevapla 26.01.2017 15:58
Gümüşhanespor kupayı alacak gibime geliyor hahahhaaahhhaaacevapla 26.01.2017 15:49
Hugo Rodallega tercihi kullanılmalıydı bana N'DOYE UN SON 25 MAÇINA BAKINcevapla 26.01.2017 15:36
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Kayserispor - Beşiktaş
-
Son 16 turunda eşleşmeler belli...
-
Şanlıurfa 90+2'de güldü
-
Boluspor uzatmada yıkıldı