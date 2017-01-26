 Trabzonspor kapanışı galibiyetle yaptı - Türkiye Kupası - 26 Ocak 2017 Perşembe

Trabzonspor kapanışı galibiyetle yaptı

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu son maçında Trabzonspor sahasında Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

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Türkiye Kupası 26 Ocak 2017, Perşembe

Güncelleme: 26 Ocak 2017, Perşembe 15:22

Trabzonspor kapanışı galibiyetle yaptı

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&#199;elik Çelik

Konyasporumuz için prestij ve dalgasına çıkılmış bir maç Avni Akerin kapanış maçında trabzonu üzmek istemeyecektir !

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır4
cevapla 26.01.2017 15:58
sertkaya sertkaya

Gümüşhanespor kupayı alacak gibime geliyor hahahhaaahhhaaa

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır3
cevapla 26.01.2017 15:49
Doğan Doğan

Hugo Rodallega tercihi kullanılmalıydı bana N'DOYE UN SON 25 MAÇINA BAKIN

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır6
cevapla 26.01.2017 15:36
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