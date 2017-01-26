Son 16’ya 2 bilet
Türkiye Kupası 26 Ocak 2017, Perşembe
Güncelleme: 26 Ocak 2017, Perşembe 02:53
Türkiye'nin Kupası'nda son 16'da ilk eşleşme Beşiktaş- F.Bahçe derbisiyle olmuştu. Bugünkü 5 maç öncesi; 14 takım gruptan çıktı. Son iki bilet için 4 takım (G.Antep, Ş.Urfa, Kayseri ve Bolu) kapışacak. Dünkü maçlar sonunda 4 eşleşme daha gerçekleşti: Tuzla-Sivasspor, Başakşehir- G.Saray, Akhisar-Gümüşhane ve Konyaspor-Ümraniye.
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