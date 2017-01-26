Son 16 turunda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.
Türkiye Kupası 26 Ocak 2017, Perşembe
Güncelleme: 26 Ocak 2017, Perşembe 16:11
İşte son 16 turu eşleşmeleri:
Beşiktaş - Fenerbahçe
Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor
M. Başakşehir - Galatasaray
Kasımpaşa - Osmanlıspor
Gençlerbirliği- Kayserispor
Tuzlaspor - Sivasspor
Atiker Konyaspor - Ümraniyespor
Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor
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