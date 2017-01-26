Şanlıurfa 90+2'de güldü
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu mücadelesinde Şanlıurfaspor sahasında Gaziantepspor'u ağırladı.
Türkiye Kupası 26 Ocak 2017, Perşembe
Güncelleme: 26 Ocak 2017, Perşembe 13:52
Şanlıurfa GAP Arena'da oynanan karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çaldı.
Saat 14.00'te başlayan ve A2 ekranlarından naklen yayınlanan maç iki ekibin kıran kırana mücadelesine sahne olurken karşılaşmada yer yer tansiyon yükseldi.
Karşılaşmanın tek golünü 90+2. sırada Oktay Delibalta kaydetti.
Bu sonucun ardından, A Grubu'nda lider olan Şanlıurfaspor 15 puana yükselerek son 16'ya kalırken, Gaziantepspor 9 puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamlayarak Türkiye Kupası'na veda etti.
Gaziantepspor'un bir üst tura çıkabilmesi için Şanlıurfaspor'u iki farklı skorla mağlup etmesi gerekiyordu.
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