Nefes kesen maçta 5 gol!

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu maçında Yeni Amasyaspor sahasında Göztepe'yi konuk etti.

F Grubu'nda gruptan çıkma şansı bulunmayan Yeni Amasyaspor ile Göztepe, Amasya 12 Haziran Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Özkan Çeliker'in düdük çaldığı ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Muhammet Emin Gül, 35. dakikada Hakan Açıkalın ve 42. dakikada Kaan Yüksel kaydederken Göztepe'nin golleri 50. ve 83. dakikalarda Umut Nayir'den geldi.

Mücadele Yeni Amasyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Göztepe grubu 6 puanla 4. sırada, Yeni Amasyaspor ise 4 puanla sonuncu sırada tamamlayarak Türkiye Kupası'na veda etti.



