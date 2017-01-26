Kupada namağlup lider
Türkiye Kupası 26 Ocak 2017, Perşembe
Güncelleme: 26 Ocak 2017, Perşembe 02:48
Ziraat Türkiye Kupası'nda A2'den yayınlanan F Grubu maçında daha önce Son 16'yı garantileyen lider M.Başakşehir'le, 2'inci sıradaki Sivasspor, Sivas'ta karşılaştı. Başakşehir'in bir topunun direkten döndüğü karşılaşma golsüz sona erdi. Sivas'ta yeni transferler Rıdvan Şimşek, Emre Kılınç ve Gökhan Süzen forma giyerken, Başakşehir'de Egemen Korkmaz ve İrfan Can Kahveci ter döktü. Süper Lig lideri turuncu-lacivertliler, namağlup unvanını geçen hafta F.Bahçe karşısında kaybederken, kupada hem lider hem yenilgisiz olarak turladı.
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