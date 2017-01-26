Kasımpaşa’nın liderlik keyfi

Karadeniz ekibine ilk yenilgiyi tattıran Kasımpaşa, Rize'den lider dönüyor: 3-2. İlk yarıyı Otigba'nın golüyle önde kapayan Kasımpaşa, 52'de Guanca ve 56'da Titi'nin penaltı golüyle farkı 3'e çıkardı. Ev sahibi Rizespor, 2 dakika arayla Edomwoyni ve Oğulcan'la bulduğu iki gole rağmen seyircisi önünde liderlik koltuğunu rakibine kaptırmış oldu. Bu iki ekibin rakipleri; bugün oynanacak Şanlıurfa-Gaziantep (A Grubu) maçından sonra belli olacak.