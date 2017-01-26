Boluspor uzatmada yıkıldı

Boluspor, 90. dakikaya kadar 1-0 önde götürdüğü maçta uzatmalarda yediği golle Darıca Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı ve tur atlama şansını kaybetti.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu maçında Darıca Gençlerbirliği ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Maçın 25. dakikasında Sinan Turan'ın gördüğü kırmızı kart nedeniyle mücadelenin uzun bir bölümünü 10 kişi oynayan Darıca Gençlerbirliği Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Boluspor'un golü 39'da Mitchell'den gelirken, Darıca Gençlerbirliği'nin golünü 90+3'te Özer Kutlu kaydetti.

KAYSERİSPOR GARANTİLEDİ

Boluspor 1-1 berabere kalarak puanını 6'ya çıkartırken grupta 3. sırada yer aldı. 13 puanlı Beşiktaş'ın ardından 7 puanla ikinci sırada bulunan ve bir maçı eksik Kayserispor ise bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmayı garantiledi.