Beşiktaş namağlup turladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. ve son haftasında Kayserispor ile yapılan maça, ligde az süre alan futbolcular ile gençlerden oluşan bir kadro çıkardı.



Tecrübeli teknik adam, Kadir Has Stadı'nda oynanan ve sonucun sıralamayı etkilemeyeceği mücadelede, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile yapılan maçın ilk 11'inde yer alan hiçbir futbolcuya görev vermedi.



Beşiktaş, Kayserispor karşısında sahaya Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç Nukan, Gökhan İnler, Veli Kavlak, Necip Uysal, Aras Özbiliz, Sedat Şahintürk ve Ömer Şişmanoğlu ilk 11'iyle çıktı.



Siyah-beyazlı ekipte, Hüseyin Yılmaz, Muhammed Enes Durmuş, İbrahim Anıl Tekeli, Oğuzhan Aydoğan ve Abdullah Çelik yedek soyundu.

Ev sahibi Kayserispor'un teknik direktörü Sergen Yalçın da bu maçta, ligde az süre alan oyunculara forma şansı verdi. Karşılaşmada, Kayserispor'un yeni transferlerinden Douglas ile Nguemo, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.





SEDAT ŞAHİNTÜRK'TEN NEFİS GOL

Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta siyah-beyazlılar 22. dakikada Sedat Şahintürk'ün muhteşem golüyle 1-0 öne geçti. Genç oyuncu mesafe tanımadan yaptığı vuruşla kaleci Muammer Yıldırım'ı avlamayı başardı.

MİTROVİC'İN HATASI GOLÜ GETİRDİ

Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Matej Mitrovic'in kaptırdığı topta hızlı gelişen Kayserispor atağında ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Eren Beytaş, 25. dakikada skoru dengeledi.

İkinci devrede üstün oynayan taraf Kayserispor Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran'ı geçmeyi başaramadı ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla birlikte iki takımda üst tura yükseldi. Beşiktaş son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşirken, Kayserispor Gençlerbirliği'nin rakibi oldu.