5 gollü düello Menemen’in
A Spor'dan yayınlanan maçta, C Grubu'nda liderliği garantileyen G.Birliği, iddiası olmayan Menemen Bld.'ye 3-2 kaybetti.
Türkiye Kupası 26 Ocak 2017, Perşembe
Güncelleme: 26 Ocak 2017, Perşembe 02:49
Hafta içi vefat eden G.Birliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ı unutmayan ev sahibi, seremoniye "Gençlerbirliği Kulübü ve Tüm Türkiye futbol camiasına başsağlığı dileriz" yazılı pankartla çıktı. 10'da Gökhan Ünal, 58'de Yasin ve 65'te Mustafa'yla öne geçen İzmir ekibine, yeni transferleri Arnavutluk'tan Mehmeti'yle 70'te ve Brezilya'dan Bady'le 81'de yanıt veren kırmızı-siyahlılar geri dönüşü gerçekleştiremedi.
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