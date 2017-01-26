5 gollü düello Menemen’in

Hafta içi vefat eden G.Birliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ı unutmayan ev sahibi, seremoniye "Gençlerbirliği Kulübü ve Tüm Türkiye futbol camiasına başsağlığı dileriz" yazılı pankartla çıktı. 10'da Gökhan Ünal, 58'de Yasin ve 65'te Mustafa'yla öne geçen İzmir ekibine, yeni transferleri Arnavutluk'tan Mehmeti'yle 70'te ve Brezilya'dan Bady'le 81'de yanıt veren kırmızı-siyahlılar geri dönüşü gerçekleştiremedi.