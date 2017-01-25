Şov 6 maçla sürüyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 bileti için son hafta şöleni 6 maçla devam ediyor. Osmanlı tur için son kozunu oynarken, Ç.Rize-Kasımpaşa karşılaşması da liderlik mücadelesine sahne olacak. Heyecan kasırgası A2 ve A Spor kanallarında yaşanacak.
Türkiye Kupası 25 Ocak 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ocak 2017, Salı 23:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda 6. hafta heyecanı bugün oynanacak birbirinden zevkli 6 maçla devam ediyor. Türkiye'nin Kupası'nda; A Grubu'nda 17.00'de Osmanlıspor- Kırklareli, B Grubu'nda 20.00'de Çaykur Rizespor-Kasımpaşa, C Grubu'nda 14.00'te Menemen Bld.-Gençlerbirliği, Fenerbahçe-Amed Sportif, F Grubu'nda 16.00'da Sivasspor-M.Başakşehir ve G Grubu'nda Ümraniyespor-Bursaspor maçları oynanacak. A Spor; Osmanlıspor-Kırklareli, Menemen Bld.-Gençlerbirliği, Ümraniyespor-Bursaspor, A2; Fenerbahçe-Amed Sportif, Sivasspor-M.Başakşehir mücadelelerini yayınlayacak. Kupa haftasında A Spor ve A2 kanallarında, gün boyu canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konukların yorumlarıyla dev şölenin nabzı tutulacak.
Türkiye Kupası maçları için yeni kanal... Ziraat Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, bu sezon yayınlayacağı maçlar için yeni bir uygulamaya geçti. Türkiye Kupası'nda grup aşamasında oynanacak maçların bazıları yeni açılan A2 kanalından yayınlanacak. Heyecan A2 kanalında da yaşanacak.
A Grubu
Bugün 17.00 Osmanlı-Kırklareli Bahattin Şimşek A Spor
Yarın 14.00 Şanlıurfa-Gaziantep Volkan Bayarslan A2
B Grubu
Bugün 20.00 Ç. Rize-Kasımpaşa Kutluhan Bilgiç
C Grubu
Bugün 14.00 Menemen Bld.-G.Birliği Onur Karabaş A Spor
Bugün 18.00 Fenerbahçe-Amed Özgüç Türkalp A2
D Grubu
Yarın 12.00 Darıca G.Birliği-Bolu Barış Saka A Spor
Yarın 18.00 Kayserispor-Beşiktaş Çağatay Şahan A2
F Grubu
Bugün 16.00 Sivas-M.Başakşehir Bülent Birincioğlu A2
Yarın 12.00 Y.Amasya-Göztepe Özkan Çeliker A Spor
G Grubu
Bugün 12.00 Ümraniye-Bursa Erkan Engin A Spor
H Grubu
Yarın 16.00 Trabzon-A.Konya Koray Gençerler A2
SON 16'DA ERKEN FİNAL
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turundaki eşleşme tablosu şekillenmeye başladı. İlk eşleşme 5'inci hafta sonunda Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle olmuştu. Dün başlayan 6'ncı hafta maçları sonrası; Tuzla- Sivas, Başakşehir-Galatasaray eşleşmeleri de belli oldu.
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