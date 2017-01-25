Rizespor lider bitirme peşinde

B Grubu'nda bugün Kasımpaşa'yla liderlik maçına çıkacak olan Çaykur Rizespor, grubu zirvede bitirip Son 16 için avantaj hesapları yapıyor. Yönetici Saffet Mete, "İlk maç gibi kolay olmayacak. Her iki takım da grupta liderlik mücadelesi veriyor. Kasımpaşa karşısında kaybetmeden grubu lider bitirip avantaj sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.