Rizespor lider bitirme peşinde
Türkiye Kupası 25 Ocak 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ocak 2017, Salı 23:57
B Grubu'nda bugün Kasımpaşa'yla liderlik maçına çıkacak olan Çaykur Rizespor, grubu zirvede bitirip Son 16 için avantaj hesapları yapıyor. Yönetici Saffet Mete, "İlk maç gibi kolay olmayacak. Her iki takım da grupta liderlik mücadelesi veriyor. Kasımpaşa karşısında kaybetmeden grubu lider bitirip avantaj sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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